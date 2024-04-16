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    • «Краснодар» попросил ЭСК РФС разобрать эпизод с возможным пенальти в концовке матча с «Зенитом»

    «Краснодар» попросил ЭСК РФС разобрать эпизод с возможным пенальти в концовке матча с «Зенитом»

    Служба коммуникаций РФС подтвердила, что «Краснодар» попросил Экспертно-судейский комитет при президенте РФС рассмотреть эпизод, возникший на 90+7-й минуте матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    По мнению «быков», арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота петербуржцев, но не зафиксировал фол со стороны голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова.

    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» также попросит объяснить оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов и интерпретацию арбитром эпизодов борьбы игроков.
    • После 23 матчей в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» с 43 очками идет вторым.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:08
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    Комментарии (14)
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    СпорЦмен
    1713266739
    А о второй жёлтой карточки, что не дали на Клаудиньо, напомнить не хотите?
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    Цугундeр
    1713266957
    Неприлично это уже .. Но понятно .( Идёт бычок качается , вздыхает на ходу.. Пьедестал кончается ,сейчас я упаду.
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    MazaiNN
    1713267293
    Толку то после драки кулаками махать. Я не буду сейчас говорить было там пенальти не было. Пофигу. Я к тому что ну допустим признают они ошибку судьи и что? Для нас это какой плюс? Никакого. И судья наказание ни какого не понесет. Знаем. Проходили.
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    ...уефан
    1713267353
    ...на самом деле, ни кто ни на какой результат и не рассчитывает. Просто идёт нажим на судейский корпус, для более лояльного для Краснодара судейства в оставшихся турах...
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    Semenycch
    1713267363
    Краснодар все больше скатывается на грубость, хамство на поле и одновременно униженные обращения в ЭСК РФС. Краснодар все больше походит на парнокопытных. Хотя, бык это тоже парнокопытное животное...
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    VPERDIV SPARTAK
    1713273844
    Некрасиво для Краснодара! Игру просрали по всем статьям то
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    vvv123
    1713275792
    Стыдновато быкам жаловаться на то, чего не было!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713278526
    Стыд и позор за быков. Так нагло за них судья топил. Гыгыгы
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