«Краснодар» попросил ЭСК РФС разобрать эпизод с возможным пенальти в концовке матча с «Зенитом»

Служба коммуникаций РФС подтвердила, что «Краснодар» попросил Экспертно-судейский комитет при президенте РФС рассмотреть эпизод, возникший на 90+7-й минуте матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
По мнению «быков», арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота петербуржцев, но не зафиксировал фол со стороны голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова.
- Ранее сообщалось, что «Краснодар» также попросит объяснить оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов и интерпретацию арбитром эпизодов борьбы игроков.
- После 23 матчей в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» с 43 очками идет вторым.