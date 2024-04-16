«Краснодар» попросил ЭСК РФС разобрать эпизод с возможным пенальти в концовке матча с «Зенитом»

Служба коммуникаций РФС подтвердила, что «Краснодар» попросил Экспертно-судейский комитет при президенте РФС рассмотреть эпизод, возникший на 90+7-й минуте матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

По мнению «быков», арбитр Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота петербуржцев, но не зафиксировал фол со стороны голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова.