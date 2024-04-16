Григорян назвал самый слабый клуб РПЛ

Российский тренер Александр Григорян считает, что самым слабым клубом РПЛ сейчас является грозненский «Ахмат».
«На текущий момент «Ахмат» выглядит слабее всех с большим преимуществом. Другой вопрос, что команду принял Магомед Адиев, а я уж точно не хочу, чтобы он вылетел. Он точно не для этого приходил», – сказал Григорян.
- В матче 24-го тура «Ахмат» дома проиграл «Балтике» со счетом 1:7.
- Команда опустилась в зону вылета. Грозненцы занимают 15-е место с 20 очками после 23 матчей.
- Магомед Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля после отставки Мирослава Ромащенко.