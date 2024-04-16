Григорян назвал самый слабый клуб РПЛ

Российский тренер Александр Григорян считает, что самым слабым клубом РПЛ сейчас является грозненский «Ахмат».

«На текущий момент «Ахмат» выглядит слабее всех с большим преимуществом. Другой вопрос, что команду принял Магомед Адиев, а я уж точно не хочу, чтобы он вылетел. Он точно не для этого приходил», – сказал Григорян.