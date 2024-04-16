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    Григорян назвал самый слабый клуб РПЛ

    Российский тренер Александр Григорян считает, что самым слабым клубом РПЛ сейчас является грозненский «Ахмат».

    «На текущий момент «Ахмат» выглядит слабее всех с большим преимуществом. Другой вопрос, что команду принял Магомед Адиев, а я уж точно не хочу, чтобы он вылетел. Он точно не для этого приходил», – сказал Григорян.

    • В матче 24-го тура «Ахмат» дома проиграл «Балтике» со счетом 1:7.
    • Команда опустилась в зону вылета. Грозненцы занимают 15-е место с 20 очками после 23 матчей.
    • Магомед Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля после отставки Мирослава Ромащенко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    andr45
    1713265427
    Как правило первый и второй блин комом, то бишь 1 : 10) Но, как говорится, Бог любит троицу) Ждем-с, что матч грядущий им готовит)
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    ABF
    1713275675
    Э! Кадыр тебе чичас кинжал пупок да, совсем мёртвый станешь да?
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