Губерниев высказался о работе Лички и Морено

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе тренеров Марцела Лички из «Динамо» и Роберта Морено из «Сочи».

«Личка – тренер хороший, и надо смотреть тенденцию. Следующие два матча будут ключевыми для него. «Динамо» – команда хорошая и так сыпаться не должна. Личка специалист надeжный. Может, наши реалии так влияют? Я бы сказал, незнание русской души, но, с другой стороны, там легионеров много, так что чью душу Личка не знает?

Он вообще очень образованный человек. Такие тренеры российскому чемпионату нужны, он спокойный, самодостаточный. В отличие от Абаскаля, который хватался за всe, что можно, в плане объяснений, формулировок.

Уместно и про «Сочи» сказать, команда хорошо провела рестарт. Иностранцы – они менее зависимы от пожеланий руководства. И более свободны в выборе. И плюс ко всему, в общем, специалисты неплохие. Хотя разные к нам приезжают.

Тренер «Сочи» пока на правильном пути. Я наблюдаю за командой, посмотрим, насколько это вырастет в стабильность. Но то, что «Сочи» удивляет не без помощи тренера, естественно, – факт», – написал Губерниев.