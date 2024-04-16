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    Губерниев высказался о работе Лички и Морено

    Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе тренеров Марцела Лички из «Динамо» и Роберта Морено из «Сочи».

    «Личка – тренер хороший, и надо смотреть тенденцию. Следующие два матча будут ключевыми для него. «Динамо» – команда хорошая и так сыпаться не должна. Личка специалист надeжный. Может, наши реалии так влияют? Я бы сказал, незнание русской души, но, с другой стороны, там легионеров много, так что чью душу Личка не знает?

    Он вообще очень образованный человек. Такие тренеры российскому чемпионату нужны, он спокойный, самодостаточный. В отличие от Абаскаля, который хватался за всe, что можно, в плане объяснений, формулировок.

    Уместно и про «Сочи» сказать, команда хорошо провела рестарт. Иностранцы – они менее зависимы от пожеланий руководства. И более свободны в выборе. И плюс ко всему, в общем, специалисты неплохие. Хотя разные к нам приезжают.

    Тренер «Сочи» пока на правильном пути. Я наблюдаю за командой, посмотрим, насколько это вырастет в стабильность. Но то, что «Сочи» удивляет не без помощи тренера, естественно, – факт», – написал Губерниев.

    • «Динамо» проиграло 3 матча подряд в РПЛ. Команда занимает 3-е место с 38 очками после 23 встреч.
    • «Сочи» ни разу не проиграл в весенней части сезона. Команда занимает 16-е место в РПЛ с 18 очками.

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    Источник: «Советский спорт»

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