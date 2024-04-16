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    • Болельщики «Барселоны» мешали спать игрокам «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

    Болельщики «Барселоны» мешали спать игрокам «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

    Минувшей ночью болельщики «Барселоны» запускали фейерверки под окнами отеля, в котором ночевали игроки «ПСЖ» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Кроме того, несколько десятков болельщиков «блауграны» выкрикивали оскорбления в адрес соперников. Многие из них были направлены на Усмана Дембеле, который покинул каталонский клуб летом и бурно праздновал гол в ворота каталонцев в первом матчем.

    • Игра пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.
    • Первая встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:2.
    • Ночью перед той игрой болельщики «ПСЖ» запускали фейеверки перед отелем, в котором остановилась «Барселона».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1713262060
    Значит боятся игроков ПСЖ. Чисто петухи.
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