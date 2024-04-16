Болельщики «Барселоны» мешали спать игрокам «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

Минувшей ночью болельщики «Барселоны» запускали фейерверки под окнами отеля, в котором ночевали игроки «ПСЖ» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Кроме того, несколько десятков болельщиков «блауграны» выкрикивали оскорбления в адрес соперников. Многие из них были направлены на Усмана Дембеле, который покинул каталонский клуб летом и бурно праздновал гол в ворота каталонцев в первом матчем.