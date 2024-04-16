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    • «Барселона» – «ПСЖ»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, 16 апреля

    «Барселона» – «ПСЖ»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов, 16 апреля

    Во вторник, 16 апреля, «Барселона» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В первой встрече «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2.

    «Барселона»

    Команда в последних пяти матчах выиграла мять встреч, наколотила 11 голов и пропустила три мяча. «Барселона» владеет мячом на протяжении 56.2% игрового времени.

    «ПСЖ»

    Команда в последних пяти матчах выиграла три встречи, в одной игре сыграла вничью и потерпела одно поражение. «ПСЖ» забил 12 голов и пропустил шесть мячей. Коллектив владеет мячом на протяжении 63.8% игрового времени.

    Прогноз на матч «Барселона» – «ПСЖ»

    В последних трех очных встречах команды выиграли друг друга по одному разу, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Мы предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 за 1.52 и ОЗ да за 1.41. Любителям рисковых пари посоветуем поставить на «Барселону» – с коэффом 2.27.

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    Источник: «Бомбардир»

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