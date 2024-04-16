Кудряшов одним словом описал экс-тренера «Спартака» Абаскаля

Федор Кудряшов подвел итоги работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Безыдейный, одним словом. Игроки не знают, что делать на поле. Интересно было бы услышать, что у них творилось, как был построен тренировочный процесс.

Обидно за «Спартак», ведь это команда с наибольшим количеством болельщиков в нашей стране.

Хочется видеть команду в еe фирменном стиле, чтобы это была конкурентоспособная команда, которая борется за высокие места», – сказал Кудряшов.