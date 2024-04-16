Кудряшов одним словом описал экс-тренера «Спартака» Абаскаля

Федор Кудряшов подвел итоги работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Безыдейный, одним словом. Игроки не знают, что делать на поле. Интересно было бы услышать, что у них творилось, как был построен тренировочный процесс.
Обидно за «Спартак», ведь это команда с наибольшим количеством болельщиков в нашей стране.
Хочется видеть команду в еe фирменном стиле, чтобы это была конкурентоспособная команда, которая борется за высокие места», – сказал Кудряшов.
- Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.