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    • Кудряшов одним словом описал экс-тренера «Спартака» Абаскаля

    Кудряшов одним словом описал экс-тренера «Спартака» Абаскаля

    Федор Кудряшов подвел итоги работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «Безыдейный, одним словом. Игроки не знают, что делать на поле. Интересно было бы услышать, что у них творилось, как был построен тренировочный процесс.

    Обидно за «Спартак», ведь это команда с наибольшим количеством болельщиков в нашей стране.

    Хочется видеть команду в еe фирменном стиле, чтобы это была конкурентоспособная команда, которая борется за высокие места», – сказал Кудряшов.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии (1)
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    Зарема лис
    1713218503
    Я бы сказал:"Не потянул" Идеи были,но не зашли, надеюсь мы о нём ещё услышим, удачи экспериментатор)
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