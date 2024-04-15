Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» – «Зенит»

Бывший судья Игорь Федотов оценил работу бригады арбитров в матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Игру обслуживал Сергей Иванов.

Петербуржцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Не понравился Иванов. Он вообще не вошeл в игру, принимал непонятные решения – хорошо, что в отношении обеих команд, а не одной.

«Краснодар» возмущается. Считают, что раз у них 24 нарушения против 11, то Иванов мог что-то делать специально против них. Но это не так.

У Иванова действительно большие проблемы, однако предвзятости не было. Арбитр ошибался как в пользу «Краснодара», когда пропускал фолы на Мостовом и свистел в другую сторону, так и в пользу «Зенита», когда неправильно установил стенку.

Если собрать эти моменты вместе – всe очень плохо. Хотя ключевых ошибок у Иванова не было.

Снизил ему оценку за систематически неправильные требования к единоборствам и непоказ жeлтой Сперцяну за симуляцию. Тот пробросил мяч и просто упал. Иванов назначил ошибочный штрафной, и с него «Краснодар» мог забить.

Момент с Кержаковым в добавленное время теперь сравнивают с эпизодом из матча «Шинника», но они разные. У вратаря «Зенита» не было безрассудных действий, хоть и имел место контакт.

А в Первой лиге футболисту прилетело кулаками в голову. Не надо подтягивать такие моменты – их надо смотреть и верно толковать.

Вторую жeлтую Тормене судья показал правильно. Это наступ. А глобально этот матч идeт в минус Иванову. Арбитр ФИФА должен разбираться с такими играми на ура. Хотя оценка нормальная из-за отсутствия ключевых ошибок», – сказал Федотов.