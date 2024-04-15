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    • Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» – «Зенит»

    Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» – «Зенит»

    Бывший судья Игорь Федотов оценил работу бригады арбитров в матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

    • Игру обслуживал Сергей Иванов.
    • Петербуржцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

    «Не понравился Иванов. Он вообще не вошeл в игру, принимал непонятные решения – хорошо, что в отношении обеих команд, а не одной.

    «Краснодар» возмущается. Считают, что раз у них 24 нарушения против 11, то Иванов мог что-то делать специально против них. Но это не так.

    У Иванова действительно большие проблемы, однако предвзятости не было. Арбитр ошибался как в пользу «Краснодара», когда пропускал фолы на Мостовом и свистел в другую сторону, так и в пользу «Зенита», когда неправильно установил стенку.

    Если собрать эти моменты вместе – всe очень плохо. Хотя ключевых ошибок у Иванова не было.

    Снизил ему оценку за систематически неправильные требования к единоборствам и непоказ жeлтой Сперцяну за симуляцию. Тот пробросил мяч и просто упал. Иванов назначил ошибочный штрафной, и с него «Краснодар» мог забить.

    Момент с Кержаковым в добавленное время теперь сравнивают с эпизодом из матча «Шинника», но они разные. У вратаря «Зенита» не было безрассудных действий, хоть и имел место контакт.

    А в Первой лиге футболисту прилетело кулаками в голову. Не надо подтягивать такие моменты – их надо смотреть и верно толковать.

    Вторую жeлтую Тормене судья показал правильно. Это наступ. А глобально этот матч идeт в минус Иванову. Арбитр ФИФА должен разбираться с такими играми на ура. Хотя оценка нормальная из-за отсутствия ключевых ошибок», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713205081
    Зенит выиграл по делу и на классе и так ясно было ! А стыдно за Краснодар и конечно за Спартак и секту
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    Шустик
    1713206663
    Ну ясно - зря он не выгнал спирцяна!!! Стыдно за коров!!!!
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