Мостовой ответил, какими качествами должен обладать новый тренер «Спартака»

Александр Мостовой рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» после увольнения Гильермо Абаскаля.

– Никто точно не ответит на вопрос, какой тренер нужен «Спартаку». Мне нравятся более спокойные и хладнокровные люди, которые работают не на показуху и пиар-кампанию.

Хотя бы те, которые были в футболе, таких людей много. Черчесов подходит, конечно. Тем более он сейчас свободен.

Однозначного ответа никогда не будет, потому что кто-то кому-то нравится, а кому-то – нет. Работал человек, который просто деньги зарабатывал полтора года. Непонятно, как такие в «Спартак» попадают.

– Пишут про Карпина.

– А зачем? У него есть «Ростов», есть сборная. Не вижу смысла. Карпину сейчас «Спартак» точно не нужен. К тому же есть другие свободные специалисты.

Так можно и Семака назвать. Возьмут сейчас и скажут: «Давай переманим его». А зачем? У людей контракт есть.