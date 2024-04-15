Мостовой ответил, какими качествами должен обладать новый тренер «Спартака»

Александр Мостовой рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» после увольнения Гильермо Абаскаля.
– Никто точно не ответит на вопрос, какой тренер нужен «Спартаку». Мне нравятся более спокойные и хладнокровные люди, которые работают не на показуху и пиар-кампанию.
Хотя бы те, которые были в футболе, таких людей много. Черчесов подходит, конечно. Тем более он сейчас свободен.
Однозначного ответа никогда не будет, потому что кто-то кому-то нравится, а кому-то – нет. Работал человек, который просто деньги зарабатывал полтора года. Непонятно, как такие в «Спартак» попадают.
– Пишут про Карпина.
– А зачем? У него есть «Ростов», есть сборная. Не вижу смысла. Карпину сейчас «Спартак» точно не нужен. К тому же есть другие свободные специалисты.
Так можно и Семака назвать. Возьмут сейчас и скажут: «Давай переманим его». А зачем? У людей контракт есть.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.