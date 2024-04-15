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    Семак отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к уходу Гильермо Абаскаля из «Спартака».

    – Вчера стало известно о том, что Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Насколько эта новость стала для вас неожиданностью? Как вы на нее отреагировали?

    – Это дело руководства «Спартака» – принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле.

    Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными.

    Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (23)
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    Suvorov71
    1713179057
    Да Сегожа, что вы подневольные так это точно, все решает бабло, бывают редкие исключения, вот как БАЙЕР, но там тренер и обстоятельства, Баваря ноль
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    alefreddy
    1713179372
    отдайте 5 из 10 бразил и вы покатитесь вниз
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    alex1951
    1713179517
    Дипломат.... А вот,глядишь, возьмет Спартачок себе за последние бабки Гвардиолу и Ж. вам! Экзотика....)))......можно,конечно и Романцева..... рука его тверда и танки наши быстры!
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    DVOK68
    1713180931
    Очень важно,как отреагировал Семак.Молодцы Бомбардир!
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    СпорЦмен
    1713181344
    Это невосполнимая потеря для РПЛ и любитеоюлей Аншлага. Надо было так сказать.
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    ...уефан
    1713181975
    ...а сам Семак не засиделся ли в своём, уютно просиженном, кресле?...
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    raritet
    1713185577
    Лично для меня существует один критерий хорошего тренера: 1. Строит команду от обороны. 2. Настраивает как часовой механизм. 3. "Запчасти"( скамейка) такого же качества как и основной состав. И по этим критериям мне видятся хорошими тренерами: Спалетти, Дик Голландец, Эмери. Трэнд на "тренеров-менеджеров" может быть и оправдан, но мне трудно это понять.
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