Семак отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к уходу Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Вчера стало известно о том, что Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Насколько эта новость стала для вас неожиданностью? Как вы на нее отреагировали?

– Это дело руководства «Спартака» – принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле.

Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными.

Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места.