В 33 туре английской Премьер-лиги «Челси» дома сыграет с «Эвертоном». Игра состоится в понедельник, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Челси»

Лондонцы после 30 матчей, сыгранных в АПЛ, идут на девятом месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 44 очка. Коллектив выиграл 12 встреч, в восьми матчах сыграл вничью и потерпел 10 поражений. «Челси» забил 55 голов, а пропустил 52 мяча.

Команда занимает 16 место, имеет в своем активе 27 очков. Мерсисайдцы в 31 матче чемпионата Англии выиграли девять встреч, в восьми играх сыграли вничью и потерпели 14 поражений. «Эвертон» забил 32 гола и пропустил 42 мяча.

Прогноз на матч «Челси» – «Эвертон»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг у друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей игре, впрочем, поставим на «Челси» – возьмем маркет X1 с коэффом 1.75 и добавим к ставке ТБ 2.5 за 1.51 и ОЗ да за 1.56.