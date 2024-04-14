Семин прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака». Московский клуб отправил испанского специалиста в отставку.

«Это часть профессии. Этого стоило ожидать. Нет результата – естественно, тренера увольняют. Это касается всех, а не одного Абаскаля. Происходит замена. Такая профессия, где очень часто в основном увольнения происходят по результату.

Чем больше всего запомнился Абаскаль? Сложно комментировать. Наверное, об этом должны говорить руководители «Спартака», что было хорошего, а что плохого», – сказал Семин.