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    Семин прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака». Московский клуб отправил испанского специалиста в отставку.

    «Это часть профессии. Этого стоило ожидать. Нет результата – естественно, тренера увольняют. Это касается всех, а не одного Абаскаля. Происходит замена. Такая профессия, где очень часто в основном увольнения происходят по результату.

    Чем больше всего запомнился Абаскаль? Сложно комментировать. Наверное, об этом должны говорить руководители «Спартака», что было хорошего, а что плохого», – сказал Семин.

    • Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Команда занимает 6-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1713110364
    ... достойный ответ, Юрий Павлович!... И корпоративную этику продемонстрировал и по-мужски достойно...
    Ответить
    СпорЦмен
    1713110794
    Болельщикам Зенита, этот цирк очень понравился. Будем, с нетерпением, ждать новый сезон цирк 2024-2025. :)))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713110877
    И мы отметили !) Психованный,неадекватный неликвид короче ничего не смыслящий в футболе
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    andr45
    1713110971
    Ответ отвергнутой и обиженной бабы
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    The only one
    1713111194
    Об уволенном говорить или хорошо или ничего
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