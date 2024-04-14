РПЛ. «Оренбург» победил «Пари НН» (3:1) и отдалился от зоны стыков

«Оренбург» в 24-м туре РПЛ победил дома «Пари НН». У гостей единственный гол забил Хуан Боселли.

Победным у «Оренбурга» оказался гол арендованного у «Зенита» Арсена Адамова – защитника.

Матч проходил без VAR, так как на стадионе не было интернета. В Оренбурге режим ЧС из-за паводка. «Пари НН» просил о переносе игры на нейтральное поле, но оренбуржцы отказали.

В прошлом туре команда Давида Деограсии разгромила «Рубин» (3:0). Таким образом, в течение недели команда забила шесть голов.

Оренбуржцы на шесть очков отдалились от зоны переходных матчей. «Пари НН» идет десятым.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Оренбург – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Обухов, 2; 1:1 – Боселли, 43; 2:1 – Адамов, 51; 3:1 – Марин, 87.

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