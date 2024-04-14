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    • РПЛ. «Оренбург» победил «Пари НН» (3:1) и отдалился от зоны стыков

    РПЛ. «Оренбург» победил «Пари НН» (3:1) и отдалился от зоны стыков

    «Оренбург» в 24-м туре РПЛ победил дома «Пари НН». У гостей единственный гол забил Хуан Боселли.

    Победным у «Оренбурга» оказался гол арендованного у «Зенита» Арсена Адамова – защитника.

    Матч проходил без VAR, так как на стадионе не было интернета. В Оренбурге режим ЧС из-за паводка. «Пари НН» просил о переносе игры на нейтральное поле, но оренбуржцы отказали.

    В прошлом туре команда Давида Деограсии разгромила «Рубин» (3:0). Таким образом, в течение недели команда забила шесть голов.

    Оренбуржцы на шесть очков отдалились от зоны переходных матчей. «Пари НН» идет десятым.

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    Оренбург – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Обухов, 2; 1:1 – Боселли, 43; 2:1 – Адамов, 51; 3:1 – Марин, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии (2)
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    vvv123
    1713102052
    Оренбург рвет и мечет, наводнение поджимает!
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    The only one
    1713108163
    Оренбург с победой, ПариНН- не унывать.
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