Быстров: «Абаскаль не тренер, а физрук»

Бывший спартаковец Владимир Быстров дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и москвичами (1:0).

«Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая –нет игры. Третья – «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

Гильермо Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли – это надо умудриться», – сказал Быстров.