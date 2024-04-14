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    Быстров: «Абаскаль не тренер, а физрук»

    Бывший спартаковец Владимир Быстров дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и москвичами (1:0).

    «Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая –нет игры. Третья – «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

    Гильермо Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли – это надо умудриться», – сказал Быстров.

    • У Абаскаля остался год контракта.
    • Тренер в «Спартаке» с 2022 года.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии (11)
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    Алексей З
    1713090087
    Вовочка , но ты же тоже не эксперт , а пи.дабол , тебя приглашают на тв , зп платят. Ты как и Абаскаль поразитируешь на футболе , только и всего. Два сапога -пара.
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    Цугундeр
    1713090619
    Володька на удалёнке . Крутится как может . Комментарий за 200 .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713090859
    Любой тренер, приходящий в Спартак становится физруком. Поставь хоть Гвардиолу результат будет таким же. Гыгыгы
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    САДЫЧОК
    1713091297
    Абаскаль тренер хороший , но Морено на уровень выше!
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    baggio80
    1713096081
    Ну и ты Владимир как футболист ноль был а вот как бегун да красава ты не то спорт выбрал
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    Cleaner
    1713097857
    А Быстров трепло, а не комментатор...(
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    FCSpartakM
    1713098883
    как без игры можно быть в призах? Как ? Такие же дэбили говорили, что зачем везут испанца в Сочи, тип есть свои, а теперь рассказывают, кто сильный, а кто нет
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    MichelWB
    1713101067
    Физрук физрука видит из далека.
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    k611
    1713110842
    Говорить что тренер команды такой секой дело не хитрое. Вот Быстров сам бы тренером поработал в каком нибудь клубе и на своём опыте всё прелести данной работы ощутил.
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