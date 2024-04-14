В воскресенье, 14 апреля, в 33-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра состоится в Лондоне, начало – в 18:30 (мск).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты набрала 71 очко и лидирует в АПЛ. «Арсенал» добыл 22 победы 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 75:24.

Идущий вторым «Ливерпуль» лондонцы опережают по разнице мячей.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 60 очков и занимает 5-е место. Подопечные Унаи Эмери добыли 18 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 66:49.

От идущего на 4-й строчке «Тоттенхэма» бирмингемцы отстают по дополнительным показателям.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Астон Вилла»

Перед ответной игрой с «Баварией» в ЛЧ «Арсенал» должен экономить силы. Прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 2.00.