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    Реакция Заремы на поражение «Спартака» от «Сочи»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на поражение команды от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

    • Проигрыш случился в день рождения главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • У него остался год контракта.

    «Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения, будет очень эпично.

    Одно могу сказать: «Спартак» – дано не каждому!» Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», – сказала Зарема.

    • Впереди у «Спартака» ответный кубковый матч против «Зенита» (17 апреля).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2024 20:14
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713029285
    Спартак сегодня это полное днище сказала Зарема
    Ответить
    БеZуМныЙ
    1713029588
    25 лет вбухивают в Спартак как в бездонную бочку. Отличная прачечная по отмыву!
    Ответить
    qawzsexdr
    1713030808
    Нет, гол неверно засчитан
    Ответить
    Troyz
    1713031638
    Какую роль в "Спартаке" играет эта женщина, чтобы учитывать ее мнение и почему не спрашивают мнение моей жены?)
    Ответить
    TIMOTHY
    1713031736
    При Федунах Спартак не был таким стремным
    Ответить
    maygli
    1713032620
    Права, как всегда.
    Ответить
    Taps
    1713036193
    Ой-ой ! бабло из твоего кармана утекает ...
    Ответить
    Fialet
    1713036984
    Я ох уеваю, дорогая редакция. Промеса просрали, Абаскаля травят без перерыва, поднимая волну о его отставке, естественно игры не будет.
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    СПОРТ 21 века
    1713044587
    Смотрим, смотрим на Спартак и в голове мысли: это не Спартак, это уже давно Шпартак. Пора этой команде очиститься и перезагрузиться Первой лигой. Такой Спартак может в высшей лиге проиграть кому угодно. Москвичам крайне повезло, что с Балтикой сыграли в первой части сезона. Сейчас бы Игнашевич наверняка разобрался с таким Шпартаком
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    полиграф-шариков-google
    1713065679
    ******, они и в африки ******
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