Реакция Заремы на поражение «Спартака» от «Сочи»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на поражение команды от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.
- Проигрыш случился в день рождения главного тренера Гильермо Абаскаля.
- У него остался год контракта.
«Если «Спартак» уволит тренера в его день рождения, будет очень эпично.
Одно могу сказать: «Спартак» – дано не каждому!» Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», – сказала Зарема.
- Впереди у «Спартака» ответный кубковый матч против «Зенита» (17 апреля).