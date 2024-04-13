Павлюченко: «Теперь я не Супер Пав, а Роман Анатольевич»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал старт тренерской карьеры.

С этой недели Павлюченко тренирует форвардов в «Родине-2» из Второй лиги.

– Ребята удивились, узнав, кто будет их тренером?

– Удивлены, некоторые подошли в первый день, сказали: «Роман Анатольевич, очень приятно, что вы в нашей команде. Готовы слушать и работать с вами». Было непривычно: обычно-то меня называют Супер Пав, Пав, а тут – Роман Анатольевич. К этому тоже надо привыкать.

Буду делать всe, что от меня зависит, делиться опытом, который приобрeл за свою карьеру, подсказывать. Всe-таки я тоже был таким, и опытные футболисты мне рассказывали, как и куда бежать. Я их слушал, благодаря чему забивал. У меня пока небольшой тренерский опыт, всe же мало пока в команде, но вижу, что ребята хотят играть в футбол. Это очень важно.