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    Павлюченко: «Теперь я не Супер Пав, а Роман Анатольевич»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал старт тренерской карьеры.

    • С этой недели Павлюченко тренирует форвардов в «Родине-2» из Второй лиги.

    – Ребята удивились, узнав, кто будет их тренером?

    – Удивлены, некоторые подошли в первый день, сказали: «Роман Анатольевич, очень приятно, что вы в нашей команде. Готовы слушать и работать с вами». Было непривычно: обычно-то меня называют Супер Пав, Пав, а тут – Роман Анатольевич. К этому тоже надо привыкать.

    Буду делать всe, что от меня зависит, делиться опытом, который приобрeл за свою карьеру, подсказывать. Всe-таки я тоже был таким, и опытные футболисты мне рассказывали, как и куда бежать. Я их слушал, благодаря чему забивал. У меня пока небольшой тренерский опыт, всe же мало пока в команде, но вижу, что ребята хотят играть в футбол. Это очень важно.

    • Игрок выступал в АПЛ за «Тоттенхэм».
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713001220
    Был "спящим гигантом", надеемся не будет "спящим тренером" . Удачи!
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