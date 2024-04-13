«Спартак» ответил на претензии Заремы из-за отсутствия поздравления Федуна с днем рождения

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на претензии Заремы Салиховой.

Жена бывшего владельца клуба Леонида Федуна возмутилась, что «Спартак» 2-й год подряд не поздравил ее мужа с днем рождения.

5 апреля Федуну исполнилось 68 лет.

Он владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

«Мы направили Федуну телеграму официальную на клубном бланке. С большим уважением поздравили его. Пожелали здоровья.

По поводу публичных поздравлений. Мы поздравляем действующих игроков, ветеранов. Мы не поздравили генерального директора Олега Малышева. Мы много кого не поздравляем. Не нужно на этом излишне концентрировать внимание», – сказал Зеленов.