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    • «Спартак» ответил на претензии Заремы из-за отсутствия поздравления Федуна с днем рождения

    «Спартак» ответил на претензии Заремы из-за отсутствия поздравления Федуна с днем рождения

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на претензии Заремы Салиховой.

    • Жена бывшего владельца клуба Леонида Федуна возмутилась, что «Спартак» 2-й год подряд не поздравил ее мужа с днем рождения.
    • 5 апреля Федуну исполнилось 68 лет.
    • Он владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.

    «Мы направили Федуну телеграму официальную на клубном бланке. С большим уважением поздравили его. Пожелали здоровья.

    По поводу публичных поздравлений. Мы поздравляем действующих игроков, ветеранов. Мы не поздравили генерального директора Олега Малышева. Мы много кого не поздравляем. Не нужно на этом излишне концентрировать внимание», – сказал Зеленов.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712996681
    А что он хотел, чтобы его фото с поздравлением поместили в газету "Правда" на первую страницу?
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    MazaiNN
    1712999052
    Вы бы ещё гонца на лошади отправили с указом о поздравлении на клубном пергаменте. 21 век на дворе если чо.
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    Taps
    1712999125
    С чем этого вора поздравлять ? что ещё не сидит ...
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