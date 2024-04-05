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    • Зарема отреагировала на то, что «Спартак» второй год подряд не поздравил Федуна с днем рождения

    Зарема отреагировала на то, что «Спартак» второй год подряд не поздравил Федуна с днем рождения

    Зарема Салихова возмущена тем, что «Спартак» опять проигнорировал день рождения Леонида Федуна.

    «Клуб не забывает поздравить всех и вся, но демонстративно второй год подряд не поздравляет с днем рождения Леонида Арнольдовича. Хотя бы в этом есть некая стабильность у Малышева и тех, кому он служит: Жданова и Хавкина.

    Я не знаю, что это за черта – трусость, зависть или подлость. Они приезжают в стены стадиона, построенного Федуном. За команду до сих пор играют купленные им футболисты. Даже в церковь сходили.

    При этом сами за вот уже практически два года в клубе ничего не построили ни в прямом, ни в переносном смысле», – сказала Зарема.

    • 5 апреля Федуну исполнилось 68 лет.
    • Он владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2024 16:25
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    edw7777
    1712323748
    Свинство, конечно!
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    MazaiNN
    1712323874
    С днём рождения Ле́ня!
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    NewLife
    1712324454
    Я бы попросил твоего фаворита Каттани передать Федуну поздравления через Абаскаля.
    Ответить
    TIMOTHY
    1712324744
    Сви ньи не поздравили главного хряка! Алексей З ау ты совсем офигел?)) Кричишь что главная сви нья в Спартаке и тут такой косяк)))
    Ответить
    TIMOTHY
    1712324814
    Вот тебе и народные и сплочённые....а на выходе дешевки
    Ответить
    Cleaner
    1712324846
    Это так ПО-СВИНСКИ не поздравить своего бывшего КОРМИЛЬЦА и руководителя. СТЫДНО за Спартак...(((
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    Цугундeр
    1712326232
    Ни цветов , ни шариков .. Пичалька .)
    Ответить
    TIMOTHY
    1712326483
    Заберёт Леня назад арену и правильно сделает ))
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    fakeid
    1712327400
    Лёня, с днюхой! Без тебя скучно)
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    vvv123
    1712327991
    Уже не платит, поэтому нахр не нужен! Одно бабло имеет значение для рыл!
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