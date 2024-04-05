Зарема отреагировала на то, что «Спартак» второй год подряд не поздравил Федуна с днем рождения

Зарема Салихова возмущена тем, что «Спартак» опять проигнорировал день рождения Леонида Федуна.

«Клуб не забывает поздравить всех и вся, но демонстративно второй год подряд не поздравляет с днем рождения Леонида Арнольдовича. Хотя бы в этом есть некая стабильность у Малышева и тех, кому он служит: Жданова и Хавкина.

Я не знаю, что это за черта – трусость, зависть или подлость. Они приезжают в стены стадиона, построенного Федуном. За команду до сих пор играют купленные им футболисты. Даже в церковь сходили.

При этом сами за вот уже практически два года в клубе ничего не построили ни в прямом, ни в переносном смысле», – сказала Зарема.