В субботу, 13 апреля, «Боруссия М» дома сыграет с «Боруссией Д». Игра состоится в рамках 29 тура Бундеслиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Боруссия М»

«Боруссия М» занимает 11 место в турнирной таблице. После проведeнных 28 матчей они набрали 31 очко. Выступление команды включает в себя 7 побед, 10 ничьих и 11 поражений. Голевая разница у коллектива составляет -5, с 49 забитыми голами и 54 пропущенными.

В предыдущем матче команда на выезде обыграла «Фольфсбург» со счетом 3:1.

«Боруссия Д» располагается на 5 строчке в турнирной таблице. После 28 матчей команда набрала 53 очка. У коллектива 15 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Голевой разрыв составляет +22, с 55 забитыми голами и 33 пропущенными мячами.

В предыдущем матче команда уступила мадридскому «Атлетико» со счетом 1:2.

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Боруссия Д»

Дортмундцы выигрывали в 2 из 3 последних очных встречах, еще в 1 игре победу праздновали менхенгладбахцы. В предстоящем матче рекомендуем поставить на ТБ 2.5 за 1.37, а также взять ОЗ да за 1.38.