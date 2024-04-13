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    • Бундеслига. Дубль Забитцера принес «Дортмунду» победу над «Менхенгладбахом»

    Бундеслига. Дубль Забитцера принес «Дортмунду» победу над «Менхенгладбахом»

    Дортмундская «Боруссия» в 29-м туре Бундеслиги в гостях выиграла у менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 2:1. Оба мяча у победителей забил австриец Марсель Забитцер.

    Дортмундцы занимают 5-е место в Бундеслиге. У команды 56 очков. Столько же баллов у идущего 4-м «РБ Лейпциг».

    «Боруссия» из Менхенгладбаха занимает 11-ю позицию с 31 очком.

    Германия. Бундеслига. 29-й тур

    Боруссия М – Боруссия Д – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Забитцер, 22; 0:2 – Забитцер, 28 (с пенальти); 1:2 – Вебер, 36.

    Удаления: нет – Адейеми, 55.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: «Бомбардир»

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