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    Павлюченко сравнил свое поколение игроков и нынешнее

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко вспомнил, как начинал карьеру.

    «Когда я подписывал первый профессиональный контракт с «Ротором», я даже не интересовался, какая будет зарплата. У меня была цель пройти сборы и заиграть в основном составе. Сегодня молодeжь другая – думают, что надо как можно скорее подписать контракт, чтобы хорошо себя чувствовать. Вроде хорошо работают, подписывают контракт, а потом раз – и останавливаются в развитии.

    Мы росли в других условиях. Я 17-летним пацаном мячи собирал, качал, мыл. А сейчас всe за игроков делают. Нас ветераны держали, гоняли, а мы их слушали. Сегодня молодому скажи, что он где-то отработать должен, в ответ три слова получишь. Может, это воспитание или такая молодeжь. Ну и деньги в футболе сейчас другие – раньше футболисты играли за еду. Чтобы появилась машина или квартира, надо было пахать не один год», – сказал Павлюченко.

    • Сейчас Павлюченко тренирует нападающих в «Родине-2» из Второй лиги.
    • Игрок выступал в АПЛ за «Тоттенхэм».
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Чемпионат»

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