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    • «Атлетико» – «Жирона»: прогноз на матч 31 тура испанской Ла Лиги,13 апреля

    «Атлетико» – «Жирона»: прогноз на матч 31 тура испанской Ла Лиги,13 апреля

    В 31 туре испанской Ла Лиги «Атлетико» дома сыграет с «Жироной». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Атлетико»

    Команда идет на 4 месте с 58 очками. Столичный клуб выиграл 18 матчей, в 4 играх сыграл вничью и потерпел 8 поражений. «Атлетико» забил 56 голов – это 4 результат в лиге, пропустила команда 35 голов.

    В предыдущем матче «Атлетико» в Лиге чемпионов обыграл дортмундскую «Боруссию» – 2:1.

    «Жирона»

    Команда занимает 3 место в чемпионате Испании. «Жирона» выиграла 20 матчей, по 5 раз сыграла вничью и потерпела поражение. Коллектив забил 62 гола – это 2 результат в лиге и пропустил 36 мячей. В активе «Жироны» 65 очков.

    В предыдущем матче команда обыграла «Бетис» – 3:2.

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона»

    В 3 последних очных встречах побеждал «Атлетико», но сейчас ставить на исход довольно рискованно. Обе команды солидно забивают, поэтому возьмем ТБ 2.5 за 1.69 и ОЗ да за 1.58.

    Источник: «Бомбардир»

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