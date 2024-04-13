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    • «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 33 тура АПЛ, 13 апреля

    «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 33 тура АПЛ, 13 апреля

    В субботу, 13 апреля, в 33-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Ньюкасле, начало – в 14:30 (мск).

    «Ньюкасл»

    Команда Эдди Хау набрала 47 очков и располагается на 8-м месте в таблице. «Ньюкасл» добыл 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 65:52.

    Отставание от 5-го еврокубкового места составляет 13 очков.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Анге Постекоглу добыли 18 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 65:45.

    От призового 3-го места команда отстает на 10 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 10.12.23 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» – 4:1;
    • 23.04.23 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 6:1;
    • 23.10.22 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл» – 1:2;
    • 03.04.22 «Тоттенхэм»«Ньюкасл» – 5:1;
    • 17.10.21 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» – 2:3.

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

    Команды из года в год выдают яркие и результативные матчи. Наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 1.88.

    Источник: «Бомбардир»

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