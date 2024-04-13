В субботу, 13 апреля, в 33-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Ньюкасле, начало – в 14:30 (мск).

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау набрала 47 очков и располагается на 8-м месте в таблице. «Ньюкасл» добыл 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 65:52.

Отставание от 5-го еврокубкового места составляет 13 очков.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Анге Постекоглу добыли 18 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 65:45.

От призового 3-го места команда отстает на 10 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

Команды из года в год выдают яркие и результативные матчи. Наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 1.88.