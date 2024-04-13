В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Локомотив» и ЦСКА. Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова набрала 36 очков и идет на 5-м месте в таблице. «Локомотив» добыл 9 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 35:28.

ЦСКА

ЦСКА набрал 36 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Владимира Федотова добыли 9 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 40:28.

Отставание команды от призового 3-го места составляет 2 очка, от 1-го – 8.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

05.08.23 ЦСКА – «Локомотив» – 4:1;

23.04.23 ЦСКА – «Локомотив» – 1:1;

29.10.22 «Локомотив» – ЦСКА – 0:1;

12.03.22 «Локомотив» – ЦСКА – 1:2;

31.07.21 ЦСКА – «Локомотив» – 1:2.

Прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА

Дерби «Локо» и ЦСКА – это всегда упорные матчи с приблизительно равными шансами на успех. Команды не безгрешны в обороне, поэтому вполне вероятен обмен голами. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.