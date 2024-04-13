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    «Краснодар» – «Зенит»: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 13 апреля

    В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Зенит». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 17:00 (мск).

    «Краснодар»

    Команда Мурада Мусаева находится на 2-м месте в РПЛ, набрав 43 очка. «Краснодар» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 35:21.

    От лидирующего «Зенита» краснодарцы отстают на 1 очко.

    «Зенит»

    «Зенит» набрал 44 очка и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражений. Разница мячей – 41:19 (лучшие показатели в лиге).

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 11.11.23 «Зенит» – «Краснодар» – 1:1;
    • 13.05.23 «Зенит» – «Краснодар» – 2:2;
    • 30.10.22 «Краснодар» – «Зенит» – 0:1;
    • 25.04.22 «Краснодар» – «Зенит» – 1:3;
    • 07.08.21 «Зенит» – «Краснодар» – 3:2.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

    Многолетняя статистика противостояния команд – в пользу «Зенита». Но хозяевам сейчас под силу не дать питерцам оторваться от себя в таблице. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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