В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Зенит». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 17:00 (мск).

Команда Мурада Мусаева находится на 2-м месте в РПЛ, набрав 43 очка. «Краснодар» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 35:21.

От лидирующего «Зенита» краснодарцы отстают на 1 очко.

«Зенит»

«Зенит» набрал 44 очка и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражений. Разница мячей – 41:19 (лучшие показатели в лиге).

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

Многолетняя статистика противостояния команд – в пользу «Зенита». Но хозяевам сейчас под силу не дать питерцам оторваться от себя в таблице. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.60.