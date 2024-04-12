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    Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

    Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

    «Журналисты как могут нагнетают интригу, каждый раз спрашивают про чемпионскую гонку. Но «Зенит» зимой усилился и снова выглядит сильне остальных клубов.

    «Краснодар» вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное в предстоящем матче. Допускаю, что «Зенит» может даже разгромить «быков».

    Им «Пари НН» трешку положил в прошлом туре. В обороне явно есть проблемы», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 13 апреля, в 17:00 мск.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая южан на 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2024 21:09
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    Комментарии (14)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712947188
    Зенит выиграет и без вариантов
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    Цугундeр
    1712947341
    Зенит без Вендела , что драккар без киля ...Только драконья башка пугает на носу . Хотя....
    Ответить
    ...уефан
    1712947729
    ..." В чистом поле васильки, дальняя дорога. Сердце бьётся от тоски, а в душе тревога"(с)...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1712948956
    Зенит набирает ход, это видно, а Краснодар ослабил приход Мусаева. Краснодару могут помочь только родные стены.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1712949511
    Снова выйдет в основе в поле Зенита один россиянин, а остальные бразильцы и легионеры... Может, Зениту на первенство какого-нибудь бразильского штата заявиться ? А то новых Педро не ищет Зенит во дворах Петербурга, а большей частью на пляжах Копакабаны...
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    FCSpartakM
    1712949785
    Да даже если краснодар завтра выиграет, это ничего им не даст, просрут очки с более слабой командой.
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