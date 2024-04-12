Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Журналисты как могут нагнетают интригу, каждый раз спрашивают про чемпионскую гонку. Но «Зенит» зимой усилился и снова выглядит сильне остальных клубов.

«Краснодар» вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное в предстоящем матче. Допускаю, что «Зенит» может даже разгромить «быков».

Им «Пари НН» трешку положил в прошлом туре. В обороне явно есть проблемы», – сказал Мостовой.