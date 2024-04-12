Радимов высмеял потенциальный переход Дзюбы в китайский клуб Слуцкого

Владислав Радимов пошутил о том, что Артем Дзюба в случае непродления контракта с «Локомотивом» хочет перейти в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.
«Леонид Викторович, помимо тренировок, открыл какое‑то шоу в Китае? Я могу их вместе представить только там.
Честно, даже не задумываюсь на тему переезда Дзюбы. Мне вообще все равно, уедет он или нет. Это его выбор, он же взрослый человек.
Хочет – поедет. Позовут – ну пускай. Но, повторюсь, последнее время я помню Дзюбу и Слуцкого вместе только на просторах ютуба», – сказал Радимов.
- Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
- В этом сезоне форвард провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Контракт футболиста истекает летом, но он может добиться автоматического продления, если сделает еще 3 результативных действия в РПЛ до конца сезона.