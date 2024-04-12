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    • Радимов высмеял потенциальный переход Дзюбы в китайский клуб Слуцкого

    Радимов высмеял потенциальный переход Дзюбы в китайский клуб Слуцкого

    Владислав Радимов пошутил о том, что Артем Дзюба в случае непродления контракта с «Локомотивом» хочет перейти в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    «Леонид Викторович, помимо тренировок, открыл какое‑то шоу в Китае? Я могу их вместе представить только там.

    Честно, даже не задумываюсь на тему переезда Дзюбы. Мне вообще все равно, уедет он или нет. Это его выбор, он же взрослый человек.

    Хочет – поедет. Позовут – ну пускай. Но, повторюсь, последнее время я помню Дзюбу и Слуцкого вместе только на просторах ютуба», – сказал Радимов.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне форвард провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Контракт футболиста истекает летом, но он может добиться автоматического продления, если сделает еще 3 результативных действия в РПЛ до конца сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 16:30
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1712929136
    А кто-то помнит Радимова только как раскабаневшего б/у мужа Тани Булановой...
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    alex1951
    1712932176
    Все от засухи в росфутболе. Теперь каждый развлекается ,как может.... Кто то дрочит на камеру, кто распространяет ефрэйский юмор ..... а футбол для таких стал развлекухой...
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