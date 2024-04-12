Реакция Юрана на наказание от КДК РФС

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал условную дисквалификацию, полученную от КДК РФС.

Юран после матча с «Краснодаром» (3:4) обматерил судей.

Сообщалось, что тренеру грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 игр.

В итоге его отстранили на 2 матча условно с годичным испытательным сроком, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещe год условно – за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях?

Я признаю, что произнeс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля – что же их, казнить за это?

Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть «Краснодару», а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжeлой травмы основного футболиста – Костю Марадишвили.

Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шeл и сам с собой разговаривал.

Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС – это официальные лица. Но в моeм случае ничего же этого не было.

Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях», – сказал Юран.