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    Реакция Юрана на наказание от КДК РФС

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал условную дисквалификацию, полученную от КДК РФС.

    • Юран после матча с «Краснодаром» (3:4) обматерил судей.
    • Сообщалось, что тренеру грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 игр.
    • В итоге его отстранили на 2 матча условно с годичным испытательным сроком, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    «Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещe год условно – за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях?

    Я признаю, что произнeс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля – что же их, казнить за это?

    Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть «Краснодару», а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжeлой травмы основного футболиста – Костю Марадишвили.

    Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шeл и сам с собой разговаривал.

    Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС – это официальные лица. Но в моeм случае ничего же этого не было.

    Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2024 14:28
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    Комментарии (12)
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    DOCTOR PENALTY
    1712922866
    Фильтруй базар, Серёга.
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    Sky Spartak
    1712923355
    Прав Юран... Лиж бы штрафануть...адекватности нет...
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    ...уефан
    1712923436
    ..."понять и простить"(с)...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712923610
    Истинный спартаковец) насрал говница,вылил и простите за эмоции)) примеры дебильные приводить стал)) накакал отвечай и не отмазывайся не первый день замужем)
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    NewLife
    1712924216
    Пациенты нашего дурдома люди неплохие, и заболевания у них душевные))
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    neim
    1712924463
    Дебил бл..дь. Какая разница, на основании , чего выносится наказание ? Ты главное за базаром своим следи, чтобы потом не оправдываться (((.
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    MazaiNN
    1712924653
    Держите ещё 50 тыщ и слушайте ..лять дальше. ..идоры ....аные.
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    Kollljan
    1712928293
    Тут не только за пост, но и за лайки срок дают.
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    BarStep
    1712930971
    Теперь я понимаю всю прелесть тренера иностранца ))
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