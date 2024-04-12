Корнеев сказал, кто победит в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что петербургский клуб одержит победу в гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

– Потеря Вендела может стать для «Зенита» роковой в матче с «Краснодаром» и в борьбе за золото в случае поражения питерцев?

– Да не будет борьбы за золото в этом сезоне между «Зенитом» и «Краснодаром»! Даже с учетом отсутствия Вендела.

– Вот как? Тогда рискнете дать прогноз на главный матч весны, да и, пожалуй, всего сезона?

– Победа «Зенита». Как минимум с разницей в два мяча.