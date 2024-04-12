Корнеев сказал, кто победит в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что петербургский клуб одержит победу в гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
– Потеря Вендела может стать для «Зенита» роковой в матче с «Краснодаром» и в борьбе за золото в случае поражения питерцев?
– Да не будет борьбы за золото в этом сезоне между «Зенитом» и «Краснодаром»! Даже с учетом отсутствия Вендела.
– Вот как? Тогда рискнете дать прогноз на главный матч весны, да и, пожалуй, всего сезона?
– Победа «Зенита». Как минимум с разницей в два мяча.
- Полузащитник «Зенита» Вендел не сможет принять участие в игре из-за дисквалификации.
- Матч состоится 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
- После 22 матчей «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками, у «Краснодара» – 43 очка.