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    Корнеев сказал, кто победит в матче «Краснодар» — «Зенит»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что петербургский клуб одержит победу в гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    – Потеря Вендела может стать для «Зенита» роковой в матче с «Краснодаром» и в борьбе за золото в случае поражения питерцев?

    – Да не будет борьбы за золото в этом сезоне между «Зенитом» и «Краснодаром»! Даже с учетом отсутствия Вендела.

    – Вот как? Тогда рискнете дать прогноз на главный матч весны, да и, пожалуй, всего сезона?

    – Победа «Зенита». Как минимум с разницей в два мяча.

    • Полузащитник «Зенита» Вендел не сможет принять участие в игре из-за дисквалификации.
    • Матч состоится 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
    • После 22 матчей «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками, у «Краснодара» – 43 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2024 11:00
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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1712910310
    Зенит конечно фаворит в матче , но не стал бы так категорично заявлять о победе. Вендел для этого Зенита не восполнимая потеря ( матч на Кубок со Спартаком вспомните ), да и в гостях латинос ( хотел сперва написать питерцы ) играют не столь впечатляюще. Слабо Семаку выставить Коваленко и Ахметова ?
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    шахта Заполярная
    1712910796
    А что еще может написать бывший баклан. Удачи быкам. За них будет болеть вся Россия.
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    Павелий
    1712911178
    Уже не работает в Зените, а лизать задницу Миллеру никак не может перестать по привычке.
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    АЛЕКС 58
    1712920739
    Для нас лучше пусть в ничью сыграют
    Ответить
    Исмо
    1712924364
    Пошёл ты, тоже мне специалист (((
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