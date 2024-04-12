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    Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил в составе соперника нападающего Педро.

    «Зенит» – это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым.

    Понятно, что соперник серьезный, с сильным составом. Можно отметить Педро, который в последнее время много забивает. В общем, будет непросто. Но мы настроены на победу», – сказал Сафонов.

    • Матч «Краснодар»«Зенит» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00.
    • После 22 матчей петербургский клуб лидирует в РПЛ с 44 очками, у «быков» – 43 очка.

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    Источник: «Известия»

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    12.04.2024 08:28
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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1712904325
    Отодрать этих помойных надо!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1712906100
    Настроены проиграть не с разгромным счётом нашему чемпиону)
    Ответить
    шахта Заполярная
    1712911080
    Если ты Мотя чудить не будешь, то помойные получат чупа чупс на обратную дорогу
    Ответить
    Исмо
    1712912425
    Уверен что, Краснодар порвёт их, тем более буду на стадионе)
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