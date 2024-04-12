Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил в составе соперника нападающего Педро.

«Зенит» – это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым.

Понятно, что соперник серьезный, с сильным составом. Можно отметить Педро, который в последнее время много забивает. В общем, будет непросто. Но мы настроены на победу», – сказал Сафонов.