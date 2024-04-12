Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил в составе соперника нападающего Педро.
«Зенит» – это наш главный конкурент в таблице, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым.
Понятно, что соперник серьезный, с сильным составом. Можно отметить Педро, который в последнее время много забивает. В общем, будет непросто. Но мы настроены на победу», – сказал Сафонов.
- Матч «Краснодар» – «Зенит» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00.
- После 22 матчей петербургский клуб лидирует в РПЛ с 44 очками, у «быков» – 43 очка.