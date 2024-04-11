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    В «Пари НН» отреагировали на наказание Юрана от КДК РФС

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не согласен с условной дисквалификацией главного тренера команды Сергея Юрана.

    • Юран после матча с «Краснодаром» (3:4) обматерил судей.
    • Сообщалось, что тренеру грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 игр.
    • В итоге его отстранили на 2 матча условно с годичным испытательным сроком, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    «Футбол – это про эмоции. Чем их больше, тем лучше. Эмоции бывают разные: победные, эйфория, эмоции от поражения, когда не хочется никого видеть и винишь всех вокруг себя. Это первые ощущения, которые возникают после яркого события.

    Сами КДК определили, что оскорбления судей не было, и это на самом деле так. Юрана наказали за эмоции, за то, что он их показал. Но с такими же эмоциями приходят на стадион болельщики, живут судьи, когда что-то не получается.

    Этот пункт в правилах надо пересмотреть. С одной стороны, мы раскачиваем на эти эмоции. Вытаскиваем тренера на флеш-интервью после матча, всовываем ему микрофон в зубы: «Говори». И он, ещe не остыв, говорит то, что думает.

    Помним слова Галактионова, Карпина. Это люди, которые только что пришли с поля. Провоцируем на эмоции, но наказываем, когда нет никаких оскорблений. Это не совсем правильная конструкция.

    Если факт оскорбления доказан, безусловно, нужно наказать, но его не было. О каком наказании может идти речь? Это мои рассуждения, они исключительно в пределах моей системы координат и моей логики. Одно противоречит другому, и это неправильно», – сказал Мелик-Гусейнов.

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    Источник: «Чемпионат»

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