Анри нашел слабое место в игре Холанда

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри нашел недостаток в игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Есть одна вещь, которую Холанд делает не очень хорошо. Он всегда находится плечом к плечу с защитником – и находится под контролем. Ему при такой плотности сложно выиграть единоборство.

Можно отойти от защитника, спокойно принять мяч, закрыть корпусом. Защитник уже не сможет подставить ногу под мяч или обнять тебя», – сказал Анри.