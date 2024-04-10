Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ПСЖ - Барса Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Анри нашел слабое место в игре Холанда

    Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри нашел недостаток в игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    «Есть одна вещь, которую Холанд делает не очень хорошо. Он всегда находится плечом к плечу с защитником – и находится под контролем. Ему при такой плотности сложно выиграть единоборство.

    Можно отойти от защитника, спокойно принять мяч, закрыть корпусом. Защитник уже не сможет подставить ногу под мяч или обнять тебя», – сказал Анри.

    • Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • В этом сезоне у него 37 матчей, 30 голов, 6 ассистов.
    • Контракт до 2027 года.

    Новости по теме
    Только один игрок забил 12 голов в Лиге чемпионов быстрее, чем Аллер
    Ван дер Ваарт раскритиковал игру Холанда 2
    Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2024 18:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+