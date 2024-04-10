Анри нашел слабое место в игре Холанда

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри нашел недостаток в игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Есть одна вещь, которую Холанд делает не очень хорошо. Он всегда находится плечом к плечу с защитником – и находится под контролем. Ему при такой плотности сложно выиграть единоборство.
Можно отойти от защитника, спокойно принять мяч, закрыть корпусом. Защитник уже не сможет подставить ногу под мяч или обнять тебя», – сказал Анри.
- Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- В этом сезоне у него 37 матчей, 30 голов, 6 ассистов.
- Контракт до 2027 года.