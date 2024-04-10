Гаджиев высказался о состоянии Абаскаля и вспомнил о словах Фергюсона

Президент махачкалинского «Динамо», известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о необходимости поддержки в ситуации с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Я эту тему не люблю развивать, потому что это мешает работать любому тренеру. И тот, кого надо снять, и кого не надо снимать, на любого специалиста это действует негативно.

Некоторые могут что угодно говорить по этому поводу, но если мы обратимся к мнению тренера-гиганта Алекса Фергюсона, то он в своей книге тоже писал, что всякие высказывания влияют на тренера.

В это же время чрезвычайно важна поддержка в клубе для тренера. При этом, он же говорит, что эти разговоры так или иначе влияют на решение руководства клуба, если и руководство не поддерживает тренера, то там крайне тяжело работать.

Я не знаю, в каком психологическом состоянии находится Абаскаль, но по внешнему виду заметно, что он дeргается. Частая смена состава воспринимается, как неуверенность в его действиях», – сказал Гаджиев.