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    • Гаджиев высказался о состоянии Абаскаля и вспомнил о словах Фергюсона

    Гаджиев высказался о состоянии Абаскаля и вспомнил о словах Фергюсона

    Президент махачкалинского «Динамо», известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о необходимости поддержки в ситуации с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    «Я эту тему не люблю развивать, потому что это мешает работать любому тренеру. И тот, кого надо снять, и кого не надо снимать, на любого специалиста это действует негативно.

    Некоторые могут что угодно говорить по этому поводу, но если мы обратимся к мнению тренера-гиганта Алекса Фергюсона, то он в своей книге тоже писал, что всякие высказывания влияют на тренера.

    В это же время чрезвычайно важна поддержка в клубе для тренера. При этом, он же говорит, что эти разговоры так или иначе влияют на решение руководства клуба, если и руководство не поддерживает тренера, то там крайне тяжело работать.

    Я не знаю, в каком психологическом состоянии находится Абаскаль, но по внешнему виду заметно, что он дeргается. Частая смена состава воспринимается, как неуверенность в его действиях», – сказал Гаджиев.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством команда завоевала бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • Сейчас красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 матчей и отставанием в 3 очка от 3-й позиции.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    10.04.2024 12:20
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