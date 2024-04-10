«Арсенал» претендовал на пенальти в концовке матча с «Баварией»

На 90+5-й минуте первого матча 1/4 финала «Арсенал» – «Бавария» (2:2) вингер хозяев Букайо Сака, пробросил мяч в сторону от вратаря гостей Мануэля Нойера, в прыжке выставленной ногой зацепил выставленную ногу голкипера и упал на газон.
Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.
Кадр из трансляции Ziggo Sport
- Шведский арбитр в этой игре также не назначил 11-метровый в ворота «Арсенала» в эпизоде на 67-й минуте, когда защитник лондонцев Габриэль взял мяч в руки в своей штрафной.
- Ответная встреча состоится 17 апреля.