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    • «Арсенал» претендовал на пенальти в концовке матча с «Баварией»

    «Арсенал» претендовал на пенальти в концовке матча с «Баварией»

    На 90+5-й минуте первого матча 1/4 финала «Арсенал»«Бавария» (2:2) вингер хозяев Букайо Сака, пробросил мяч в сторону от вратаря гостей Мануэля Нойера, в прыжке выставленной ногой зацепил выставленную ногу голкипера и упал на газон.

    Главный судья Гленн Нюберг не зафиксировал нарушения правил.


    Кадр из трансляции Ziggo Sport

    • Шведский арбитр в этой игре также не назначил 11-метровый в ворота «Арсенала» в эпизоде на 67-й минуте, когда защитник лондонцев Габриэль взял мяч в руки в своей штрафной.
    • Ответная встреча состоится 17 апреля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2024 09:34
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    Комментарии (5)
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    Спартач80
    1712736137
    Где взяли этого левого судейку, опять выбирали по любимой половой ориентации? Такие в Зените приживаются=))))))
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    qawzsexdr
    1712736396
    Тут больше похоже на нарушение со стороны игрока Арсенала. Вратарь обеими ногами стоит на газоне.
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    levon_man
    1712743967
    Пенальти н не пахнет, не то что в случае с Габриелем.
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