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    Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии»

    Во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2) в Лондоне фанаты хозяев несколько раз ударили поклонника немецкой команды. Стюарды быстро отреагировали на ситуацию и увели мужчину.

    УЕФА ранее запретил посещение игры болельщикам мюнхенцев из-за использования ими пиротехники во время предыдущих встреч турнира.

    Фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» все же проникли на стадион, и этим, вероятно, и была вызвана их агрессия. При этом большинство присутствующих не обращали внимания на происходящее.

    • Для «Баварии» было выделено всего 180 билетов для друзей и родственников игроков, а 20 высокопоставленных сотрудников клуба расположились в ВИП-ложе стадиона «Эмирейтс».
    • Ответная игра состоится 17 апреля.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:40
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    Комментарии (2)
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    russkiisergei
    1712821828
    Русские бы положили весь стадион! и хватило бы нам всего человек 50!!!
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    Спартач80
    1712828069
    Напоминают болельщиков Зенита, такие же стукачи, по жизни=))))))
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