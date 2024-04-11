Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии»

Во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2) в Лондоне фанаты хозяев несколько раз ударили поклонника немецкой команды. Стюарды быстро отреагировали на ситуацию и увели мужчину.
УЕФА ранее запретил посещение игры болельщикам мюнхенцев из-за использования ими пиротехники во время предыдущих встреч турнира.
Фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» все же проникли на стадион, и этим, вероятно, и была вызвана их агрессия. При этом большинство присутствующих не обращали внимания на происходящее.
- Для «Баварии» было выделено всего 180 билетов для друзей и родственников игроков, а 20 высокопоставленных сотрудников клуба расположились в ВИП-ложе стадиона «Эмирейтс».
- Ответная игра состоится 17 апреля.