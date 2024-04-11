Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии»

Во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2) в Лондоне фанаты хозяев несколько раз ударили поклонника немецкой команды. Стюарды быстро отреагировали на ситуацию и увели мужчину.

УЕФА ранее запретил посещение игры болельщикам мюнхенцев из-за использования ими пиротехники во время предыдущих встреч турнира.

Фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» все же проникли на стадион, и этим, вероятно, и была вызвана их агрессия. При этом большинство присутствующих не обращали внимания на происходящее.