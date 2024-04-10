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    • Тухель назвал условия, при которых «Бавария» пройдет «Арсенал»

    Тухель назвал условия, при которых «Бавария» пройдет «Арсенал»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) в гостях выразил мнение, что его команда могла одержать победу.

    «Думаю, мы могли победить. В конце у Кингсли Комана был момент, к тому же мы могли получить явный пенальти за игру рукой.

    Мы знали, что должны были сыграть лучше, чем против «Хайденхайма» (2:3). Мы добыли ничью в гостях. Нам нужны поддержка фанатов и та же страсть, что в этом матче. Тогда мы можем пройти дальше», – сказал Тухель Amazon Prime.

    • Из-за использования болельщиками мюнхенцев пиротехники во время нескольких предыдущих встреч турнира, УЕФА наложил запрет на посещение ими поединка в Лондоне.
    • Ответная игра состоится 17 апреля.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    10.04.2024 09:57
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1712734695
    Какие условия??? Бавария дома ОБЯЗАНА дома обыгрывать Арсенал без всяких условий!!!
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