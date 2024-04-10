Тухель назвал условия, при которых «Бавария» пройдет «Арсенал»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) в гостях выразил мнение, что его команда могла одержать победу.

«Думаю, мы могли победить. В конце у Кингсли Комана был момент, к тому же мы могли получить явный пенальти за игру рукой.

Мы знали, что должны были сыграть лучше, чем против «Хайденхайма» (2:3). Мы добыли ничью в гостях. Нам нужны поддержка фанатов и та же страсть, что в этом матче. Тогда мы можем пройти дальше», – сказал Тухель Amazon Prime.