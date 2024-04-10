Эдегор: «Арсенал» подарил «Баварии» два легких гола

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил мнение, что его команда играла лучше.

«Тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков.

Была серьезная борьба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два легких гола, и это немного раздражает, но это только половина противостояния, впереди еще ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», – сказал Эдегор.