Эдегор: «Арсенал» подарил «Баварии» два легких гола

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил мнение, что его команда играла лучше.
«Тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков.
Была серьезная борьба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два легких гола, и это немного раздражает, но это только половина противостояния, впереди еще ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», – сказал Эдегор.
- У «Арсенала» в этой игре отличились Букайо Сака на 12-й минуте и Леандро Троссард на 76-й. У гостей забили Серж Гнабри на 18-й и Гарри Кейн с пенальти на 32-й.
- Ответный матч пройдет 17 апреля.