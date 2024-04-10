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    Эдегор: «Арсенал» подарил «Баварии» два легких гола

    Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил мнение, что его команда играла лучше.

    «Тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков.

    Была серьезная борьба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два легких гола, и это немного раздражает, но это только половина противостояния, впереди еще ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», – сказал Эдегор.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    10.04.2024 12:00
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    Вомбат
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    В Мюнхене подарит больше.
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