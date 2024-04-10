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    • Гвардиола посоветовал «Реалу» улучшить качество газона на «Бернабеу»

    Гвардиола посоветовал «Реалу» улучшить качество газона на «Бернабеу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3) высказался о качестве газона на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра состоялась при закрытой крыше на арене.

    «Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить. Флорентино Пересу нужно побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у «Реала», – сказал Гвардиола.

    • Ответный матч состоится 17 апреля.
    • Раздвижная крыша появилась на «Сантьяго Бернабеу» в 2023 году.

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    Источник: As

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    10.04.2024 09:18
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