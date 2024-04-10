Гвардиола посоветовал «Реалу» улучшить качество газона на «Бернабеу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3) высказался о качестве газона на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра состоялась при закрытой крыше на арене.

«Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить. Флорентино Пересу нужно побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у «Реала», – сказал Гвардиола.