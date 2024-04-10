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    • Тухель разозлился на судью матча «Арсенал» — «Бавария» из-за объяснений о неназначенном пенальти

    Тухель разозлился на судью матча «Арсенал» — «Бавария» из-за объяснений о неназначенном пенальти

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал решение шведского судьи Гленна Нюберга не назначать пенальти в ворота «Арсенала» после того, как защитник лондонцев Габриэль взял мяч в руки в своей штрафной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).

    «Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.

    Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была детская ошибка, что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», – сказал Тухель.

    • На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Баварии», судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэля, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Нюберг не указал на точку, а позволил лондонцам продолжить игру.
    • Ответный матч состоится 17 апреля.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    10.04.2024 09:01
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    Комментарии (3)
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    Спартач80
    1712735384
    Офигеть конечно объяснение... Пусть судья усыновит Габриэля... Стыдно за судьишку, как и за ошибку российского футбола - Зенит=))))
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    levon_man
    1712744004
    Деский лепет
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