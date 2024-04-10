Тухель разозлился на судью матча «Арсенал» — «Бавария» из-за объяснений о неназначенном пенальти

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал решение шведского судьи Гленна Нюберга не назначать пенальти в ворота «Арсенала» после того, как защитник лондонцев Габриэль взял мяч в руки в своей штрафной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).
«Судья допустил огромную ошибку – был пенальти за игру руками. Безумная ситуация: соперник опускает мяч на газон, арбитр свистит, а потом защитник берет мяч в руки.
Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была детская ошибка, что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Это просто ужасное объяснение! Детская ошибка, взрослая – какая разница? Мы очень злы, потому что это серьезное решение, и оно против нас», – сказал Тухель.
- На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Баварии», судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэля, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново. Нюберг не указал на точку, а позволил лондонцам продолжить игру.
- Ответный матч состоится 17 апреля.