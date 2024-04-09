Болельщики скандировали фамилию Месси после удаления Роналду

Болельщики провоцировали нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после его удаления на 86-й минуте матча 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2).
Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, болельщики начали скандировать «Месси! Месси!»
Такое происходит уже не в первый раз во время матчей Роналду в Саудовской Аравии.
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В эпизоде, приведшем к удалению португальца, футболист «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, и Роналду ногой выбил у него мяч из рук. Аль-Булайхи наскочил на португальца, который выставил плечо, а затем упал на газон, показывая, что ему ткнули локтем в лицо.
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Между командами возникла стычка, а судья показал Роналду красную карточку. Португалец кулаком замахнулся на рефери, а потом, покидая поля, поаплодировал.
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Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру обвинил Аль-Булайхи в симуляции.