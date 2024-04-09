Болельщики скандировали фамилию Месси после удаления Роналду

В эпизоде, приведшем к удалению португальца, футболист «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, и Роналду ногой выбил у него мяч из рук. Аль-Булайхи наскочил на португальца, который выставил плечо, а затем упал на газон, показывая, что ему ткнули локтем в лицо.