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    • Болельщики скандировали фамилию Месси после удаления Роналду

    Болельщики скандировали фамилию Месси после удаления Роналду

    Болельщики провоцировали нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после его удаления на 86-й минуте матча 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2).

    Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, болельщики начали скандировать «Месси! Месси!»

    Такое происходит уже не в первый раз во время матчей Роналду в Саудовской Аравии.

    • В эпизоде, приведшем к удалению португальца, футболист «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, и Роналду ногой выбил у него мяч из рук. Аль-Булайхи наскочил на португальца, который выставил плечо, а затем упал на газон, показывая, что ему ткнули локтем в лицо.

    • Между командами возникла стычка, а судья показал Роналду красную карточку. Португалец кулаком замахнулся на рефери, а потом, покидая поля, поаплодировал.

    • Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру обвинил Аль-Булайхи в симуляции.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии (2)
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    sochi-2013
    1712658499
    Участь великих. "Мёртвого льва может пнуть каждый ишак." Лев еще ой как жив, а ишаков уже набежало уйма!
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    DOCTOR PENALTY
    1712659840
    Чем больше орут про гнома, тем больше показывают, что уважают Роналду.
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