Во вторник, 9 апреля, лодонский «Арсенал» сыграет дома с мюнхенской «Баварией». Игра пройдет в четвертьфинале Лиги чемпионов и начнется в 22:00 по мск.

«Арсенал»

В последних пяти матчах команда выиграла четыре встречи и один раз сыграла вничью. «Арсенал» наколотил восемь голов, пропустил только один мяч. Команда в предыдущем матче обыграла «Брайтон» со счетом 3:0.

Мюнхенцы в последних пяти матчах выиграли три встречи и потерпели два поражения. Команда наколотила 18 голов и пропустила 8 мячей. В предыдущем поединке «Бавария» уступила «Хаденхайму» (2:3).

Прогноз на матч «Арсенал» – «Бавария»

В трех последних очных встречах дважды выиграл «Арсенал», еще в одном поединке успех праздновала «Бавария». В предстоящем матче поставим на победу «Арсенала» или ничью. Возьмем двойной шанс с коэффициентом 1.34, дополнительно можно сделать ставку на ТБ 2.5 (1.71), а также ОЗ да (1.65).