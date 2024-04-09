Назван кандидат на место основного вратаря «Динамо» в следующем сезоне

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в следующем сезоне может сделать ставку на 20-летнего белорусского голкипера Андрея Кудравца, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Вратарь был приобретен бело-голубыми у БАТЭ в августе, но до конца прошлого года выступал за команду из Борисова на правах аренды.

На счету Кудравца 81 матч за БАТЭ, включая 9 игр в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также 2 встречи за сборную Беларуси.

В матче 23-го тура РПЛ «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2), а вратарь Игорь Лещук допустил ошибки, приведшие к голам.

В этом сезоне Лещук провел за бело-голубых 16 матчей, 37-летний Антон Шунин – 14, а еще в 1 встрече ворота защищал 22-летний Илья Купцов.