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    • Назван кандидат на место основного вратаря «Динамо» в следующем сезоне

    Назван кандидат на место основного вратаря «Динамо» в следующем сезоне

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в следующем сезоне может сделать ставку на 20-летнего белорусского голкипера Андрея Кудравца, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Вратарь был приобретен бело-голубыми у БАТЭ в августе, но до конца прошлого года выступал за команду из Борисова на правах аренды.

    • На счету Кудравца 81 матч за БАТЭ, включая 9 игр в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также 2 встречи за сборную Беларуси.
    • В матче 23-го тура РПЛ «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2), а вратарь Игорь Лещук допустил ошибки, приведшие к голам.
    • В этом сезоне Лещук провел за бело-голубых 16 матчей, 37-летний Антон Шунин – 14, а еще в 1 встрече ворота защищал 22-летний Илья Купцов.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (8)
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    The only one
    1712650173
    Правильно: Шунин-пенсионер, Лещук первым не может быть, т.к. синдром второго ойкается почти в каждом матче. Нужна свежая кровь.
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    СпорЦмен
    1712653416
    Ну всё, Радимов будем сать на Лещука до конца карьеры.
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    neim
    1712661667
    Ну а почему не дать шанс Купцову, почему именно купленный игрок должен играть, а не свой, динамовский ?
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