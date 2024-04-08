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    • Черданцев назвал виновных в поражении «Динамо» от «Спартака», помимо Лещука

    Черданцев назвал виновных в поражении «Динамо» от «Спартака», помимо Лещука

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что не только ошибки вратаря Игоря Лещука привели к поражению «Динамо» в дерби со «Спартаком».

    • Лещук дважды ошибся, отбивая мяч перед собой.
    • В обоих случаях забил Александр Соболев.
    • «Динамо» проиграло со счетом 1:2.

    «Я не сторонник, чтобы во всем винить отдельного футболиста. Это не серия пенальти, в которой вратарь пять ударов пропустил между ног. Лещук не выручил, это да. Но он не главный виновник поражения. Выигрывает и проигрывает команда.

    Разве Тюкавин, который не попал в створ из убойной позиции, виноват меньше? Мы говорим, что это лучший нападающий России. Выходы один на один надо реализовывать.

    Поражение «Динамо» – коллективная ответственность. Вешать всех собак на Лещука я бы не стал. Нужно забивать свои голы, и был бы другой результат.

    Смолов во втором пропущенном мяче виноват не меньше, чем Лещук. Голевая атака «Спартака» началась с атаки «Динамо».

    Не знаю, почему играет Лещук. Это вопрос к Личке. Найти стабильного вратаря на много лет – большая удача. Мы видим пример «Зенита», в котором нет основного вратаря.

    В «Спартаке» до последнего времени тоже не было понимания. «Краснодару» повезло, что у них есть Сафонов. Это сложная проблема», – сказал Черданцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2024 18:47
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    Комментарии (7)
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    СпорЦмен
    1712591883
    А стыдно за рыл. Это позор.
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    ягуар1979
    1712594433
    да уж совсем ниже нуля стала наша вратарская школа акинфеев сейчас завяжет с футболом и совсем тоска будет
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    FCSpartakM
    1712598312
    Да у Тюки был офсайд, что привязались к этому выходу, хотя в целом суть верна. Забейте раньше и все. А у Динамо не было шквала атак и тд. Даже их моменты из логики особо не выходили. Там стандарт, там контратака и тд. Если ты борешься за чемпионство, то нужно показывать, что ты сейчас выше по игре, а не успокаивать игру
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