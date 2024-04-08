Черданцев назвал виновных в поражении «Динамо» от «Спартака», помимо Лещука

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что не только ошибки вратаря Игоря Лещука привели к поражению «Динамо» в дерби со «Спартаком».

Лещук дважды ошибся, отбивая мяч перед собой.

В обоих случаях забил Александр Соболев.

«Динамо» проиграло со счетом 1:2.

«Я не сторонник, чтобы во всем винить отдельного футболиста. Это не серия пенальти, в которой вратарь пять ударов пропустил между ног. Лещук не выручил, это да. Но он не главный виновник поражения. Выигрывает и проигрывает команда.

Разве Тюкавин, который не попал в створ из убойной позиции, виноват меньше? Мы говорим, что это лучший нападающий России. Выходы один на один надо реализовывать.

Поражение «Динамо» – коллективная ответственность. Вешать всех собак на Лещука я бы не стал. Нужно забивать свои голы, и был бы другой результат.

Смолов во втором пропущенном мяче виноват не меньше, чем Лещук. Голевая атака «Спартака» началась с атаки «Динамо».

Не знаю, почему играет Лещук. Это вопрос к Личке. Найти стабильного вратаря на много лет – большая удача. Мы видим пример «Зенита», в котором нет основного вратаря.

В «Спартаке» до последнего времени тоже не было понимания. «Краснодару» повезло, что у них есть Сафонов. Это сложная проблема», – сказал Черданцев.