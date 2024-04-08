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    • Кафанов прокомментировал голевые ошибки Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

    Кафанов прокомментировал голевые ошибки Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов проанализировал ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Лещук дважды ошибся, отбивая мяч перед собой.
    • В обоих случаях забил Александр Соболев.
    • «Динамо» проиграло со счетом 1:2.

    «Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря? В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю.

    Вратарская доля нелeгкая. Выходить после таких ошибок более сильным, тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет!» – сказал Кафанов.

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    Источник: Metaratings

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    08.04.2024 16:00
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    Комментарии (4)
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    шахта Заполярная
    1712587741
    Кому там страховать, они все за Угальде набегались, дышали и так через раз.
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    sochi-2013
    1712591521
    Кафанов читает бб. Только с запозданием. Я вчера это написал.
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    Эдуард-Кавалерянц-yandex
    1712593611
    Кафанов лучше бы за ошибками Песьякова наблюдал и его грубейшими ошибками на протяжении всех игр!!!!!
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