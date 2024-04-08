Кафанов прокомментировал голевые ошибки Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов проанализировал ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».

Лещук дважды ошибся, отбивая мяч перед собой.

В обоих случаях забил Александр Соболев.

«Динамо» проиграло со счетом 1:2.

«Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря? В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю.

Вратарская доля нелeгкая. Выходить после таких ошибок более сильным, тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет!» – сказал Кафанов.