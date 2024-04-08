Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин считает незакономерным результат дерби со «Спартаком».

Спартаковцы выиграли матч 23-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут.

За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.

В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах.

На неделе точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся. Впереди у нас важный месяц, в котором мы должны проявить себя как можно лучше», – сказал Тюкавин.