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    • Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо»

    Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо»

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин считает незакономерным результат дерби со «Спартаком».

    • Спартаковцы выиграли матч 23-го тура РПЛ со счетом 2:1.
    • Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

    «Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут.

    За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.

    В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах.

    На неделе точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся. Впереди у нас важный месяц, в котором мы должны проявить себя как можно лучше», – сказал Тюкавин.

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    Источник: Sport24

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    08.04.2024 14:48
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    Комментарии (27)
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    ivany4
    1712580443
    Спартаку главное разбудить Соболя к концу игры.)) Ну а если серьезно, наиграли - не наиграли, счет на табло - статистика матча вам в помощь.
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    ФК Пупсик
    1712580446
    Тут все понятно - в перерыве рыла занесли чемоданчик вратарю, вот он и пропустил два гола!
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    Cleaner
    1712580600
    Звездун Тюкавин, СМОТРИ СЧЕТ НА ТАБЛО!!!
    Ответить
    САНЁК17
    1712581547
    Ага ,нельзя недооценивать соперника,вот итоге получили пару голов.
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    JTherry
    1712582046
    "Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут..." нам хана, нам хана, мы хотим, но не можем летать, мы Спартак не могём обыграть, нам хана, наступила весна..!!!) ...смотри счёт на табле, мусорок..!)))
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    ...уефан
    1712583976
    ...тюкнуло Тюкавина!)...
    Ответить
    val69
    1712584307
    Последние 20 минут... А, предыдущие 70, вы что делали? Да, и последние 20? Кто вам мешал забить? Гол со случайного пендаля... и всё... победа?... Дурачок... Лучше бы промолчал.. Несостоявшаяся звезда, бл...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712584747
    Порешали хряки с вратарём в перерыве, вот и результат. Вся страна угорать. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1712586917
    Тюкавин за последние одиннадцать игр Спартак выиграл девять игр, одна ничья и одно поражение. Это десятый выигрыш. 12 игра. Смотри статистику звездун. Если бы не халявный пеналь, вы бы и одного гола не забили. Спартак не наиграл даже на ничью, звездунок смотри на табло. Спартак наиграл на победу. Молчал бы, может поумнее бы выглядел
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    ziborock
    1712587106
    Когда Тюкавин молчал, я всего лишь подозревал что он дурачок, но когда он заговорил - он развеял все мои сомнения!)
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