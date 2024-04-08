Губерниев двумя словами охарактеризовал победу «Спартака» над «Динамо»

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги московского дерби между «Динамо» и «Спартаком».

Спартаковцы выиграли матч 23-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Матч абсурда. Хоть «Спартак» и победил «Динамо» 2:1! Все голы логике не поддаются. Сначала игрок «Спартака» расставляет руки, как баскетболист при обороне.

А затем вратарь «Динамо» дважды не может ни поймать простой мяч, ни отбить его куда-либо, кроме как перед собой! Ужас…

Отметил бы также не самые логичные решения Абаскаля по стартовому составу. И это не я придумал!!! Когда полкоманды тренер разом меняет, это от удачного выбора что ли?! Или бог футбольный так тренеру подсказал?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.