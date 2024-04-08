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    • Губерниев двумя словами охарактеризовал победу «Спартака» над «Динамо»

    Губерниев двумя словами охарактеризовал победу «Спартака» над «Динамо»

    Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги московского дерби между «Динамо» и «Спартаком».

    • Спартаковцы выиграли матч 23-го тура РПЛ со счетом 2:1.
    • Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

    «Матч абсурда. Хоть «Спартак» и победил «Динамо» 2:1! Все голы логике не поддаются. Сначала игрок «Спартака» расставляет руки, как баскетболист при обороне.

    А затем вратарь «Динамо» дважды не может ни поймать простой мяч, ни отбить его куда-либо, кроме как перед собой! Ужас…

    Отметил бы также не самые логичные решения Абаскаля по стартовому составу. И это не я придумал!!! Когда полкоманды тренер разом меняет, это от удачного выбора что ли?! Или бог футбольный так тренеру подсказал?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    08.04.2024 13:49
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ivany4
    1712575092
    Написали - Губерниев двумя словами охарактеризовал победу «Спартака» над «Динамо».))) А на самом деле - словесный понос, без отношения к футбольному действу.
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    Freyd
    1712575157
    Губер ездуй на свою олимпиаду,от футбола ты далек,как от комментариев о нем.
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    САДЫЧОК
    1712575527
    Губошлёп Губерниев вообще далёк от футбола! Когда в башке программа , кто платит туда и дую!
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    The only one
    1712578669
    Как спартачи раскудахтались. А ведь он прав на все сто.
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    James--google
    1712578711
    Вот уж футбольный эксперт Губерниев- это обезьяний цирк! Нашли кого слушать! Смех и грех!
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    Pooodle
    1712580632
    опять рылы набросились на Губыча в комментах. Громче визжите!
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    СпорЦмен
    1712581093
    Как же стыдно за рыл, это позор.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712584840
    Губа прав на все сто! Гыгыгы
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    Виторио
    1712586683
    Даже до Губерниева дошло...
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    шахта Заполярная
    1712588355
    Губа башку на биатлоне отморозил, ему разрешено глупость писать, он же отмороженный.
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