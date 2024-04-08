Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил матч 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Динамо» вело в счете до 74-й минуты.

Потом 2 гола забил спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

«В преддверии матча я говорил, что случиться в дерби может всe, что угодно. Результат в таких играх нередко бывает вопреки логике. Ожидал, что обе команды забьют, разница будет в один мяч, но всe же предполагал, что победителем выйдет «Динамо». У бело-голубых скамейка, если говорить о группе атаки, банально длиннее. Ещe один момент, который позволял рассчитывать на уверенную игру «Динамо»: Личка умеет после крупных поражений настраивать команду на позитивный лад. По крайней мере, так было в «Оренбурге».

К тому же главный тренер динамовцев сделал выводы после поражения в матче с «Ростовом» и убрал трех полевых футболистов, которые сыграли плохо. Даса, Паршивлюк и Макаров не вышли, вроде бы всe правильно сделал, игра получалась более надeжной в обороне. Но не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать! Во многом он был виноват в результате игры с «Ростовом». У соперника не было преимущества, пока он не допустил грубейшую ошибку, которая к тому же ударила по его уверенности. Думаю, Шунин, играй он против «Спартака», не допустил бы подобных ошибок.

У «Спартака» ведь практически моментов не было большую часть матча. «Динамо» по ходу встречи лучше выглядело. Да, игра велась обоюдоострая, на встречных курсах. Но если у динамовцев создавались моменты, была какая-то организованность, то у «Спартака» одна суета! Ничего создать не могли. До заключительного отрезка матча команда Лички имела значительное преимущество по моментам. Забили бы второй гол и похоронили бы соперника. Но у красно-белых то Максименко спасал, то Бабич, которого считаю лучшим игроком встречи.

Абаскаль опять не угадал с составом, видимо, с богом не посоветовался. Ошибся со средней линией. После игры с «Зенитом» Умярова и Медину не стоило ставить. А вот Бонгонда как раз нужно было выпустить в старте. В перерыве тоже никаких изменений делать не стал, хотя они напрашивались. Лишь в середине второго тайма выпустил сразу четверых свежих игроков. И Личка, наверное, среагировал бы, нужно в такой ситуации отвечать своими заменами. Но надо же такому случиться: Лещук допускает грубейшую ошибку, «Спартак» сравнивает счeт.

Тут началась такая игра, какой еe ждали в дерби изначально: включились высокие скорости, снова пошли играть на встречных курсах. Но при этом вполне напрашивался и выглядел бы логичным ничейный результат. У «Спартака» всe равно моментов не было, динамовцы пытались их создавать, однако ведущие игроки уже подустали. Но тут Лещук снова ошибся, и это моментом назвать толком нельзя. Вратарь «Динамо» после удара Игнатова разлeгся, лежал, как парализованный, Соболев среагировал и принeс победу своей команде.

Глупые голы после грубейших ошибок. Кстати, могу это сказать и про эпизод с пенальти в ворота «Спартака», глупая ошибка Умярова. Зачем было хватать соперника двумя руками в этой ситуации? По итогам дерби можно сказать, что «Динамо» выбывает из чемпионской гонки и будет бороться только за третье место. Спартаковцы после этой победы тоже могут в принципе претендовать на бронзу», – считает Бубнов.