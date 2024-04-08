Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил матч 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    «В преддверии матча я говорил, что случиться в дерби может всe, что угодно. Результат в таких играх нередко бывает вопреки логике. Ожидал, что обе команды забьют, разница будет в один мяч, но всe же предполагал, что победителем выйдет «Динамо». У бело-голубых скамейка, если говорить о группе атаки, банально длиннее. Ещe один момент, который позволял рассчитывать на уверенную игру «Динамо»: Личка умеет после крупных поражений настраивать команду на позитивный лад. По крайней мере, так было в «Оренбурге».

    К тому же главный тренер динамовцев сделал выводы после поражения в матче с «Ростовом» и убрал трех полевых футболистов, которые сыграли плохо. Даса, Паршивлюк и Макаров не вышли, вроде бы всe правильно сделал, игра получалась более надeжной в обороне. Но не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать! Во многом он был виноват в результате игры с «Ростовом». У соперника не было преимущества, пока он не допустил грубейшую ошибку, которая к тому же ударила по его уверенности. Думаю, Шунин, играй он против «Спартака», не допустил бы подобных ошибок.

    У «Спартака» ведь практически моментов не было большую часть матча. «Динамо» по ходу встречи лучше выглядело. Да, игра велась обоюдоострая, на встречных курсах. Но если у динамовцев создавались моменты, была какая-то организованность, то у «Спартака» одна суета! Ничего создать не могли. До заключительного отрезка матча команда Лички имела значительное преимущество по моментам. Забили бы второй гол и похоронили бы соперника. Но у красно-белых то Максименко спасал, то Бабич, которого считаю лучшим игроком встречи.

    Абаскаль опять не угадал с составом, видимо, с богом не посоветовался. Ошибся со средней линией. После игры с «Зенитом» Умярова и Медину не стоило ставить. А вот Бонгонда как раз нужно было выпустить в старте. В перерыве тоже никаких изменений делать не стал, хотя они напрашивались. Лишь в середине второго тайма выпустил сразу четверых свежих игроков. И Личка, наверное, среагировал бы, нужно в такой ситуации отвечать своими заменами. Но надо же такому случиться: Лещук допускает грубейшую ошибку, «Спартак» сравнивает счeт.

    Тут началась такая игра, какой еe ждали в дерби изначально: включились высокие скорости, снова пошли играть на встречных курсах. Но при этом вполне напрашивался и выглядел бы логичным ничейный результат. У «Спартака» всe равно моментов не было, динамовцы пытались их создавать, однако ведущие игроки уже подустали. Но тут Лещук снова ошибся, и это моментом назвать толком нельзя. Вратарь «Динамо» после удара Игнатова разлeгся, лежал, как парализованный, Соболев среагировал и принeс победу своей команде.

    Глупые голы после грубейших ошибок. Кстати, могу это сказать и про эпизод с пенальти в ворота «Спартака», глупая ошибка Умярова. Зачем было хватать соперника двумя руками в этой ситуации? По итогам дерби можно сказать, что «Динамо» выбывает из чемпионской гонки и будет бороться только за третье место. Спартаковцы после этой победы тоже могут в принципе претендовать на бронзу», – считает Бубнов.

    Новости по теме
    Титов: «Абаскаль и тренерский штаб потеряли контроль над «Спартаком» 16
    Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в дерби «Динамо» – «Спартак» 4
    Титов двумя словами описал игру «Спартака» в дерби с «Динамо» 17
    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2024 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712561471
    У хряков все их победы вопреки логики. Гыгыгы
    Ответить
    TIMOTHY
    1712562167
    С душком победа! Стыдно за Спартак
    Ответить
    SLADE2019
    1712563416
    Согласен с Бубновым. Очередная бездарная игра, режиссер которой Абаскаль.
    Ответить
    ivany4
    1712563570
    Умяров не хватал соперника, а сыграл рукой. Ну а в остальном все правильно. В большей мере, вызывает недоумение относительно ошибок тренера в выборе стартового состава. Кто из критиков работает с командой, и знает состояние каждого футболиста на день игры? Кто кроме тренера может оценить игровые связки футболистов на данный момент? Поэтому, как в песне поется, - я тебя слепил(а), из того что было.)))
    Ответить
    Plyash
    1712563633
    Время всё рассудит - игра забудется,а результат останется. Бубнов,как всегда,в очередной раз утирает нос "экспертам" из СрачТВ радибуланову и вовке-окурку.
    Ответить
    Бар1
    1712574610
    не согласен про Лещука ,удары были сложные ,второй удар вообще скакал ,мячи стелились по земле ,отбить было не просто.
    Ответить
    DVOK68
    1712575123
    Верно сказал.От себя добавлю,что Умяров не игрок а вредитель.Причём это не вчера произошло,а достаточно давно.
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712580926
    Набубнил чего-то, и ничего не поймешь!
    Ответить
    zigbert
    1712583541
    А как тут говорить об ошибке Абаскаля если его замены и сыграли решающую роль? Элементы везения конечно присутствовали для Спартака в этом матче. Но футбол такая игра когда невезение не должно проявляться постоянно.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+