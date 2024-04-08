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    «Оренбург» – «Рубин»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 8 апреля

    В 23 туре РПЛ «Оренбург» дома сыграет с «Рубином». Игра состоится в понедельник, 8 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Оренбург»

    Команда занимает 14 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 20 очков. Коллектив выиграл четыре встречи, в восьми матчах сыграл вничью и потерпел девять поражений. «Оренбург» забил 21 гол и пропустил 29 мячей. В предыдущем матче команда обыграла «Ахмат» со счетом 1:0.

    «Рубин»

    Казанцы идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Рубин» забил 20 голов и пропустил 24 гола. В активе команды 32 очка. В предыдущем матче казанцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:1.

    Прогноз на матч «Оренбург – Рубин»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Рубин», еще раз побеждал «Оренбург». В паредстоящей игре рискованно делать ставку на исход, поэтому заключим пари на нерезультативный матч – ТМ 2.5 (1.72), ОЗ нет (1.85).

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2024 10:08
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