Радимов – о Лещуке: «Просто слабый вратарь, которому нужно поменьше хайповать за счет Радимова»

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил ошибки вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Динамо» вело в счете до 74-й минуты.

Потом Лещук дважды отбил мяч на форварда «Спартака» Александра Соболева – у него дубль.

Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

«Если после «Ростова» я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионствао, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны: если ты к 28 года сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.

Марцел Личка дипломатично, и наверное даже правильно по человечески его оправдывает, но мы все все видели и понимаем что произошло на поле. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счет Радимова», – написал Радимов, который ранее призывал Лещука обратиться к психиатру.