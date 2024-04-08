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    • Радимов – о Лещуке: «Просто слабый вратарь, которому нужно поменьше хайповать за счет Радимова»

    Радимов – о Лещуке: «Просто слабый вратарь, которому нужно поменьше хайповать за счет Радимова»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил ошибки вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    • «Динамо» вело в счете до 74-й минуты.
    • Потом Лещук дважды отбил мяч на форварда «Спартака» Александра Соболева – у него дубль.
    • Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

    «Если после «Ростова» я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионствао, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны: если ты к 28 года сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.

    Марцел Личка дипломатично, и наверное даже правильно по человечески его оправдывает, но мы все все видели и понимаем что произошло на поле. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счет Радимова», – написал Радимов, который ранее призывал Лещука обратиться к психиатру.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    08.04.2024 09:01
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    Комментарии (15)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712557578
    Его надо проверить на детекторе лжи. Хряки честно не умеют выигрывать. Либо судьи, либо сговор, либо подкуп. Гыгыгы
    Ответить
    Skull_Boy
    1712557841
    А кто такой Радимов, который без помощи "папы" Миллера не может найти работу
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    BRO_football
    1712557881
    Непонятно почему Шунина на лавку посадили. Нормально же играл.
    Ответить
    Дубина
    1712558991
    О помойного понесло!)))
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    Скай
    1712560251
    Булянов не вальтуй. Это тебе не за смердящий БЗДИнитец бегать, где весь адмресурс в помощь.
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    Cleaner
    1712560602
    ЗАЩИТНИКИ Динамо, вы где???? АУ! Стояли в сторонке и как зрители наблюдали, как Соболь без помех мячи добивает? Про чемпионство какое то заговорили. Быть Динамо еще ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА!!!...(((
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    TIMOTHY
    1712561742
    Почему не заменили Лещука после первой ошибки!? Был же виден его мандраж что боялся спалиться
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    Fialet
    1712564364
    О себе в третьем лице - Буланову самому к психиатру надо.
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    САДЫЧОК
    1712565426
    Радимов ты просто глуп ! Лещук раза 3 спас свою команду. Динамо кроме пенальти по сути ничего не создало. Ну и Личке нужно было реагировать на замены Абаскаля! Это его косяк! Не увидел, не перестроил игру!
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    ФК Пупсик
    1712595886
    Занесли чемоданчик рыла, вот и ответ на все вопросы!!!
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