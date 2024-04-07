Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

    • «Динамо» вело в счете до 74-й минуты.
    • Москвичи отстают от 1-го места на 6 очков.
    • Впереди у «Динамо» матч 24-го тура против «Урала».

    – Я был доволен игрой, жаль, что не взяли три очка. Мы хорошо сыграли в защите, не пускали соперников в штрафную. Мы подарили «Спартаку» два гола. У нас были впереди моменты, которые мы должны были реализовать. Мы должны были играть на контратаках, нам не хватало последнего удара. Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле, но ушли проигравшими.

    Игорь Лещук пропустил два гола после ошибки. Это скажется на нем психологически?

    – Я всех поблагодарил в раздевалке и сказал Игорю, что в жизни не бывает все розовое. Сегодня два гола были легкими ударами, вратарь должен был спасть. Получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов.

    Новости по теме
    Титов: «Абаскаль и тренерский штаб потеряли контроль над «Спартаком» 16
    Смолов продлил безголевую серию в РПЛ до 12 матчей 3
    Назван кандидат на место основного вратаря «Динамо» в следующем сезоне 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Pourquoi pas
    1712517675
    Розовый Лещук!... ))) Этто точно по-гэйропейски!
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1712521263
    ..." в жизни не бывает всё розовое"... , но вот фартовый розовый свитерок зря не одел. (((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+