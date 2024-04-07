Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Динамо» вело в счете до 74-й минуты.

Москвичи отстают от 1-го места на 6 очков.

Впереди у «Динамо» матч 24-го тура против «Урала».

– Я был доволен игрой, жаль, что не взяли три очка. Мы хорошо сыграли в защите, не пускали соперников в штрафную. Мы подарили «Спартаку» два гола. У нас были впереди моменты, которые мы должны были реализовать. Мы должны были играть на контратаках, нам не хватало последнего удара. Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле, но ушли проигравшими.

– Игорь Лещук пропустил два гола после ошибки. Это скажется на нем психологически?

– Я всех поблагодарил в раздевалке и сказал Игорю, что в жизни не бывает все розовое. Сегодня два гола были легкими ударами, вратарь должен был спасть. Получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов.